A rezistat doar 90 de minute. Primul antrenor care isi da demisia din noul sezon

Alexa e aproape de demisie.

Dan Alexa a scapat Chiajna de retrogradare anul trecut, dupa un final dramatic de sezon. Concordia s-a salvat inclusiv de la baraj dupa rezultatele din ultimele etape.

Alexa e insa primul antrenor care pleaca in sezonul actual. Acesta a spus dupa infrangerea cu Timisoara, de pe teren propriu, ca sunt sanse mici sa mai ramana. In locul sau e favorit sa fie adus Vasile Miriuta, liber de contract.

”Normal ca sunt sanse sa plec, pentru ca nimanui nu-i convine sa piarda. Am inceput bine cariera de antrenor, am avut performante la 37 de ani si acum nu-mi convine sa pierd, nu-mi convine sa ma chinui. Am si eu partea mea de vina, dar pentru mine e prea putin sa ma bat cu Juventus Bucuresti, cu Sepsi Sf. Gheorghe si cu... pentru ca in momentul asta cam acolo suntem.

S-au intamplat mai multe lucruri saptamana asta, care tin de treburile interne de la club, multi oameni care nu cunosc, dar care incearca sa se implice la tot ce inseamna clubul nostru, asa ca, va spun sincer, daca am fi castigat azi cu Timisoara ar fi fost o minune”, a mai spus Alexa, la Digi Sport.