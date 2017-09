"A revenit in forta CFR!" Atacul lui MM Stoica, dupa arbitrajul de la CFR 2-1 Craiova

CFR isi revine dupa infrangerea cu Timisoara si se distanetaza din nou de Steaua.

Nicio victorie fara scandal pentru CFR! Ferreira de la Craiova a fost eliminat dupa un duel cu Deac la care arbitrul a dictat destul de usor 11 metri. Managerul Stelei acuza faza, dar si o alta faza de la infrangerea Stelei cu Viitorul de sambata seara.



"A revenit in forta CFR! E normal sa-i arbitreze celebrul si experimentatul Comanescu. E tinere reciproca, boss...P.S. Noi, penibili cum am fost, am avut penalti clar la 0-0", puncta Stoica, referindu-se la o faza din Viitorul - FCSB, scor 1-0, in care unul din jucatorii lui Hagi a comis un hent clar in careu.