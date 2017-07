A refuzat Steaua pentru LIGA a II-A! Lovitura pentru Dica, din partea unuia dintre fundasii doriti in ultima luna

Mandatati sa caute si sa convinga un fundas central, Dica si Mihai Stoica nu au avut pana acum succes. Acestia au fost refuzati de strainii pe care i-ar fi dorit. Una dintre tinte a preferat sa mearga in Segunda Division.

Stelistii au cautat toata vara un fundas central, dar fie nu au fost multumiti de propunerile primite, fie au fost refuzati. Doi portughezi, Frederico Venancio si Joao Afonso, au refuzat sa vina in Romania.

La scurt timp dupa ce i-a anuntat pe stelisti ca nu este disponibil pentru un transfer in Romania, Joao Afonso s-a transferat in liga a doua din Spania. Fundasul de 27 de ani a semnat in aceasta saptamana cu andaluzii de la Cordoba, fosta formatie a lui Florin Andone si a italianului Piovaccari.

Afonso a fost imprumutat pentru al doilea an consecutiv de Vitoria Guimaraes, dupa ce in sezonul trecut a evoluat la Estoril Praia.

Si stelistii ii propuneau lui Afonso aceeasi varianta: aceea a unui imprumut pe un an, cu optiune de achizitionare definitiva.