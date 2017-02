A pierdut un pariu si a trebuit sa MANANCE ziarul! :)) Ce i s-a intamplat unui jurnalist din Belarus

Un jurnalist din Belarus a mancat cateva pagini ale ziarului sau dupa ce a pierdut un pariu legat de Dinamo Minsk

Jurnalistul Viaceslav Fedorenkov, care scrie pentru cotidianul sportiv Pressball, a pierdut un pariu legat de echipa de hochei pe gheata Dinamo Minsk, astfel ca a fost nevoit sa "isi manance cuvintele". Fedorenkov a mancat cateva pagini ale ziarului sau.



Fedorenkov le-a spus colegilor sai din presa in fata carora a mancat paginile de ziar ca a facut pariul in februarie 2016, astfel ca mananca un Pressball din acea luna.

Jurnalistul a pariat anul trecut ca Dinamo Minsk nu va ajunge in play-off-ul competitiei internationale Kontinental Hockey League, turneu dominat de echipele din Rusia. Insa Dinamo Minsk i-a inselat asteptarile, astfel ca Fedorenkov a pierdut pariul.

Viaceslav Fedorenkov s-a prezentat in sala de presa de la Minsk Arena cu un ziar si o supa, aceasta din urma fiindu-i de folos pentru a inghiti mai usor hartia.



"Fac orice pentru echipa mea preferata", le-a spus el celorlalti jurnalisti, adaugand insa ca in viitor va fi mai precaut cand va face pariuri. "Voi fi sincer cu voi, baieti. Mu faceti astfel de glume sau de promisiuni. Sunt greu de indeplinit", a mentionat jurnalistul.

Dinamo Minsk a ajuns in play-off-ul Kontinental Hockey League atat in editia 2015/2016, cat si in actualul sezon.

News.ro