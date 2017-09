A picat transferul la Steaua? Mijlocasul dorit de Becali din iarna si-a prelungit contractul

Lugano - Steaua, azi la ProTV de la 20:00

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Joi, 20:00, Lugano - Steaua!

Andrei Artean e unul dintre jucatorii doriti de Gigi Becali din aceasta iarna. Acesta a intrat in atentia Stelei si chiar jucatorul a spus ca a fost aproape de un transfer in aceasta vara, insa spera ca mutarea sa se faca din iarna.

Acesta a semnat intre timp un nou acord cu Poli Timisoara, iar sansele sa ajunga la Steaua sunt acum foarte mici.

"Suntem bucurosi ca Artean si-a innoit angajamentul cu Poli pana-n 2020. Apreciem devotamentul pe care acest jucator l-a manifestat fata de club si dorim ca impreuna sa realizam un sezon cu rezultatele pe care suporterii le viseaza", a spus vicepresedintele Radu Birlica.

Artean ar urma sa ii ia locul in echipa lui Pintilii, acesta jucand "box to box", fiind mijlocas defensiv ce urca foarte bine in atac cu mingea.