A jucat UN minut si a luat 90 000 de euro! Lovitura INCREDIBILA pentru Florin Costea: "Am adus ospatari aici!"

Florin Costea isi permite sa joace la Sirineasa, in Liga a 3-a. S-a umplut de bani in Irak!

Fost atacant in Romania la U Craiova si Buzau, Salih Jaber a vrut sa aduca mai multi fotbalisti importanti din liga 1 in Irak, la echipa unde e capitan. La Zakho au ajuns in ultimii doi ani ca antrenori Ilie Stan, Dorinel Munteanu, Mihail Marian sau Ion Marin. In lotul echipei s-au aflat Florin Costea, Cristian Daminuta sau Mihai Leca.

Jaber s-a suparat dupa ce a citit declaratiile date de Daminuta in Romania si a vorbit pentru PRO Sport despre situatia reala de la Zakho. Atacantul dezvaluie ca romanii au luat sume uriase de bani fara sa ajute echipa.

"Nu e adevarat ca e zona de razboi. Intrebati-i pe Dorinel Munteanu, pe Ion Marin, pe Mihail Marian. Magazinele isi lasa marfa afara noaptea dupa ce se inchid. Dorinel s-a mirat cand a vazut asa ceva. Nimeni nu fura. Suntem la 150 de kilometri de Siria, nu avem treaba cu razboiul. Suntem aproape de Turcia. Nivelul e putin mai slab decat in Romania si banii sunt la nivelul Stelei.

Costea a primit 90 000 de euro la semnatura, Leca 40 000, Daminuta 70 000. Din pacate, am adus ospatari, nu fotbalisti. Au luat banii, i-a durut in fund si au plecat. Numai Leca si-a facut treaba. Florin Costea a jucat un minut. A venit, a luat banii si a plecat pentru ca era accidentat. A jucat un minut si a luat 90 000 de euro. Asta inseaman 1500 de euro pe secunda jucata", a dezvaluit Jaber pentru PRO Sport.