A investit primul MILION. "CFR e o oportunitate de business, nu ceva sentimental" Cine e Marian Bagacean

Cine este noul patron al lui CFR.

Noul patron al lui CFR are 43 de ani, este casatorit si are doi baieti, unul de 18 iar celalalt de 12 ani. A practicat tenis de masa la CSM Cluj, pana la inceputul anilor '90, iar acum mai face sport doar de placere. Asa se descrie noul patron al lui CFR Cluj, in editia tiparita a Gazetei.

Acesta are firme de contabilitate si audit dar si proiecte pentru diferiti oameni de afaceri din Cluj, Bucuresti si din strainatate, avand diferite colaborari in Germania.

Marian Bagacean spune ca nu e omul lui Paszkany, asa cum s-a vehiculat, spunand ca presedintele Iuliu Muresan e singurul din club cu care se cunostea inainte de negocieri. Acesta spune ca a cumparat pachetul de 62% detinut de Paszkany, restul actiunilor fiind detinute de alti investitori.

Patronul lui CFR a anuntat ca va negocia cu acestia si va ajunge la o solutie, ori actionarii vor investi in CFR, ori ii vor vinde pachetul de actiuni. "Nu vreau sa fiu majoritar dar asta nu inseamna ca numai eu investesc, iar dansii vor incasa dividente cand clubul devine profitabil", a spus acesta.

"Sper sa iesim din insolventa cat mai repede, de aceea am si virat un milion de euro, sa se plateasca datoriile curente. Asteptam decizia Tribunalului.", a spus Bagacean, cel care recunoaste ca CFR este o oportunitate de business, nu o investitie sentimentala.

Noul patron a urmarit si meciul cu Steaua, terminat 1-1, acolo unde a remarcat 3 jucatori, pe Nascimento, Deac si pe Camora.