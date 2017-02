A inotat 24 de ore! Performanta senzationala a acestei studente din Romania

O romanca a inotat 24 de ore la Budapesta. In total - 54 de kilometri. Ar fi traversat fara probleme Canalul Manecii sau ar fi ajuns inot din Europa in Africa.

Helga are 24 de ani, e studenta in Cluj si inoata cate 6 ore pe zi. A inceput anul cu o mare performanta. E prima femeie din Romania care a inotat 24 de ore.

"Oboseala fizica nici nu am simtit. Dupa vreo 14 ore oboseala menatala se simte mai mult", spune Helga Demeny.

Helga a consumat fructe si a baut multa apa si cafea in timpul concursului din Ungaria. Helga termina facultatea in acest an.

"Sunt vegetariana, nu mananc carne deloc pentru ca sunt la medicina veterinara si am un respect pentru animale", explica Helga.