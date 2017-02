A incercat Mutu sa devina antrenor la Dinamo? Planul cu Claudiu Niculescu pe post de MARIONETA

Adrian Mutu viseaza sa devina antrenor si e dispus sa faca orice pentru asta.

Mutu a reusit sa-l demita pe Andone, dupa infrangerea echipei din meciul cu Chiajna. Mutu l-a propus ca antrenor pe Claudiu Niculescu, insa doar pentru a se folosi de licenta PRO a acestuia. Niculescu urma sa ii fie secund in realitate, insa "Clau-Gol" nu a fost de acord. In cele din urma, Ionut Negoita a mers pe varianta Cosmin Contra, care a semnat pana in vara, scrie Gazeta Sporturilor. Mutu a procedat la fel cand juca la ASA Targu Mures. Atunci a contribuit la demiterea lui Petre Grigoras, dupa care a condus echipa din teren, in timp ce licenta PRO ii apartinea lui George Ciorceri.

Sursa citata mai scrie ca Mutu nu a fost de acord cu venirea lui Contra, un tip impulsiv, care nu accepta sa i se forteze mana.