"A iesit scandal pe bani acolo!" Becali incheie orice negociere cu CSA Steaua: "N-ai ce sa discuti cu Talpan"

Gigi Becali nu mai vrea dialog cu Armata pentru Steaua si spune ca ii merge mai bine decand clubul se numeste FCSB. Patronul Stelei nu crede ca proiectul Armatei poate ajunge foarte sus si spune ca sunt deja scandaluri din cauza banilor la CSA.

"Vorbeam cu Mihai Stoica si ii ziceam «Bai MM, tu iti dai seama in ce tara traim?» Eu am luat echipa in 2004, am dus-o in cupele europene, am castigat campionate si am facut coeficient tarii. Am adus zeci de milioane de euro in tara din cupele europene si alte zeci de milioane din transferuri.

Si acum vin unii si zic «Vrem sa-ti luam marca si emblema. De ce ai adus bani tarii, nenorocitule de Becali?». Bai, nenorocitilor, lasati tara sa respire, comunistilor, oameni de nimic! De ce sa cheltuiti bani de la bugetul tarii?

Ei vor sa ma distruga. Diavolul din ei vrea sa ma distruga. Dar eu o sa ii biruiesc pe toti. Cu cine sa discut? Cu Talpan? Nu vrea nimeni sa vorbeasca, doar sa distruga si sa dea bani de la buget. Nu-mi pasa de CSA Steaua. Echipa lui Lacatus se va desfiinta. Nu va promova", a spus Becali la Ora exacta in Sport.



"N-ai ce dialog sa faci cu ei? Ei sunt setati sa distruga. Ei vor sa aduca bani de la buget. Cu Talpan sa vorbesti? Dragnea le-a zis ca Armata sa faca aparare nu fotbal. Dar dupa ce a vazut ca sunt impotriva lui nu a mai zis nimic. Sunt doar interese politice. Ii voi birui si pe ei si pe toti!

A iesit scandal acolo pe bani. Ei nu o sa ajunga sus, doar ca sa faca rau. Nu o sa faca nimic. Sa vedem daca promoveaza.

Pe mine nu intereseaza de ei. Am incasari mai mari de cand suntem FCSB. Avem mai multi spectatori, incasari mai mari din Europa. Nu am nicio problema cu ei", a mai spus Becali.

Becali a cerut anularea tuturor marcilor Steaua in instanta in luna aprilie, insa Tribunalul Bucuresti a respins cererea lui. Becali a castigat insa lupta pentru denumirea FCSB, pe care Florin Talpan o considera asemanatoare cu cea a Stelei.