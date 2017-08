A fost REFUZAT de Steaua si a amenintat cu tribunalul! Acum a reusit un GOLAZO in playoff-ul Ligii! Reusita FABULOASA care duce echipa aproape de grupe

Unul dintre cel mai frumoase goluri din playoff-ul Ligii a fost marcat de fostul atacant de la Petrolul si U Cluj.

Anthony Nwakaeme, atacantul nigerian cunoscut dupa porecla Tony, a reusit un gol fantastic pentru Hapoel Beer Sheva in mansa tur a playoff-ul Ligii Campionilor contra celor de la Maribor. Jucatorul de 28 de ani a reusit sa egaleze cu o folha-seca superba in diagonala iar Hapoel a castigat pana la urma cu 2-1.

Tony a devenit cunoscut in Romania dupa ce a ajuns in 2010 la Ariesul Turda. A ajuns apoi la Universitatea Cluj si Petrolul, si a fost la un pas sa semneze cu Steaua. El facut vizita medicala insa Steaua a oprit mutarea chiar inainte ca jucatorul sa semneze contractul.

Motivul invocat atunci de stelisti a fost o problema medicala la genunchi a jucatorului. Tony a amenintat i-a amenintat cu tribunalul pe cei de la Steaua pentru ca i-au afectat imaginea. "Nu este adevarat ca as avea probleme de sanatate! Am fost la Bucuresti, am facut vizita medicala, dar nu ne-am inteles la bani. Oferta Stelei nu ma avantaja" spunea Tony in 2013.