A fost la un pas sa plece de la Steaua, dar a impresionat pe toata lumea! Surpriza neasteptata a lui Dica in startul sezonului

Steaua a facut multe mutari pe piata transferurilor in aceasta vara insa continua sa aiba probleme pe anumite posturi. Pe langa situatia cunoscuta cu privire la postul de fundas central, Steaua parea descoperita si in flancul drept. Numai ca primele 2 etape au scos in evidenta o surpriza pentru toata lumea!

Gabi Enache, jucator criticat des in trecut pentru evolutiile sale cand a fost folosit in aparare si pe care Gigi Becali a vrut sa-l vanda in aceasta vara la o echipa din Franta, a inceput excelent sezonul! Becali a cerut 200.000 de euro in plus peste oferta primita pentru Enache si se poate felicita acum ca nu a renuntat la el.

Si la meciul de la Timisoara Enache a fost unul dintre cei mai buni jucatori ai Stelei. Din centrarile lui au iesit 3 ocazii uriase, 2 ratate de Alibec si una de Teixeira. De asemenea, Enache a recuperat la 40 de metri de poarta adversa la faza golului, trimitandu-i perfect lui Budescu care a centrat pentru Gnohere.

Enache are sanse mari sa fie titular si in partida de marti cu Viktoria Plzen din turul 3 preliminar al UEFA Champions League.