A fost DAT AFARA de Steaua, Dinamo ii da al doilea salariu din lot! Detalii de ultima ora

Steaua a renuntat in aceasta iarna la 8 jucatori. Bourceanu e singurul care si-a gasit echipa.

Mijlocasul a semnat cu Arsenal Tula din Rusia. Ceilalti 7 fotbalisti sunt inca in vacanta si asteapta reunirea satelitului din liga a 3-a, programata luni. Dintre ei, cel mai interesant pe piata din Liga 1 e Adnan Aganovic. Viitorul, Dinamo, Chiajna si Botosani il vor. Interesul primelor doua e concret. Hagi i-a transmis ca-l asteapta in Cipru, in timp ce Dinamo ii propune 8000 de euro pe luna ca sa vina, conform Gazetei Sporturilor.

Suma e a doua ca valoare din tot lotul lui Dinamo, dupa Nemec, platit cu 10 000 pe luna, si la egalitate cu Dan Nistor. Aganovic n-a luat inca o decizie si asteapta sa se vada cu sefii echipei pentru a-si stabili destinatia. Becali anuntase in urma cu o saptamana ca-l lasa sa plece liber de contract, insa datele problemei s-ar putea schimba dupa ce Dinamo a intrat pe fir.

Adnan Aganovic, 29 ani, a jucat 18 meciuri la Steaua in prima parte a sezonului si a marcat de doua ori.