A facut rost de bani pentru cumpararea Rapidului? :) Copos si-a vandut un hotel din Eforie! Cati bani a luat pe el

George Copos a vandut primul hotel de cand activeaza in industria turismului.

George Copos si-a vandut hotelul Astoria, din Eforie Nord, unui om de afaceri din Medgidia, tranzactie in urma careia fostul patron al Rapidului s-a ales cu 2 milioane de euro, scrie profit.ro.

Este primul hotel pe care il vinde George Copos de cand activeaza in industria turismului.

Cu banii luati, Copos nu are de gand sa revina in fotbal, ci va investi in modernizarea unui alt hotel pe care il detine in Eforie - Europa.

Mai multe detalii despre tranzactie pe profit.ro.



3,4 milioane de euro - pretul pentru brandul Rapid

Fostul actionar al FC Rapid, omul de afaceri moldovean Valerii Moraru, a marit pretul de pornire al licitatiei pentru vanzarea marcii Rapid la 3,4 milioane de euro, plus TVA. Valorificarea marcii, al carei pret initial era de 406.000 de euro, se va face prin licitatie publica, abia dupa trei incercari nereusite suma urmand sa scada la 1,7 milioane de euro.

FC Rapid, echipa infiintata in 1923, si-a intrerupt activitatea in 2016, cand societatea comerciala care administra gruparea giulesteana a intrat in faliment. Atunci gruparea giulesteana era patronata de omul de afaceri basarabean Valerii Moraru.

In momentul actual doua echipe evolueaza sub denumirea Rapid in Liga a IV-a, Academia Rapid, sustinuta de Primaria Sectorului 1, care a inchiriat marca pana la efectuarea licitatiei, si AFC Rapid, asociatia co-fondatoare a societatii intrate in faliment.