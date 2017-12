A doua tinta a iernii ratata de Becali! Transferul lui la Steaua a fost blocat: "Nu pleaca, e un jucator important pentru noi!"

Omrani nu a avut evolutia asteptata de oficialii de la CFR Cluj si s-a pus problema indepartarii atacantului in varsta de 24 de ani.

Cel mai vocal in acest sens a fost chiar antrenorul Dan Petrescu. Steaua si-a manifestat imediat interesul pentru Omrani, insa ardelenii s-au razgandit.

"Omrani nu pleaca la FCSB, are contract doi ani de zile cu noi si e un jucator extrem de important pentru noi. Am avut incredere in el, am reusit sa-l facem sa inteleaga valoarea pe care o are. Daca e concentrat 100%, poate deveni cel mai bun din Romania", a declarat Omrani potrivit DigiSport.

Omrani a jucat in 16 meciuri pentru CFR Cluj, in Liga 1, si a marcat patru goluri. Omrani este a doua tinta a iernii pe care Gigi Becali este nevoit sa o stearga de pe lista. Mihai Roman, de la FC Botosani, s-a autoexclus. "Sa cumpere un jucator mai tanar", a declarat Roman cand a aflat de interesul Stelei.