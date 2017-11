A doua lovitura data celor de la Steaua! Jucatorul dorit de Dica a semnat cu CFR Cluj! Anunt de ULTIMA ORA facut de echipa lui Dan Petrescu

Cei de la CFR Cluj mai au insa de asteptat pana sa-l poata folosi.

Unul dintre jucatorii aflati in fruntea listei de achizitii pentru Steaua a semnat cu CFR Cluj! Sebastian Mailat (19 ani) a semnat un contract pe 4 ani cu echipa lui Dan Petrescu, el venind liber de contract dupa despartirea cu scandal de catre ACS Poli Timisoara.

Mailat a fost declarat liber de contract la sfarsitul lunii septembrie, insa ACS Poli Timisoara a facut contestatie si jucatorul nu poate evolua pentru CFR Cluj pana nu este data decizia TAS. Acesta a fost si motivul pentru care Steaua a ezitat in a semna cu jucatorul din aceste motive.

De acest lucru au profitat cei de la CFR Cluj care l-au convins pe jucator. „Sunt fericit si mandru ca am ajuns la un club precum este CFR Cluj. Vreau sa muncesc mult pentru a face performanța cu aceasta echipa. Am ales CFR pentru proiectul ambițios care este aici, dar si pentru faptul ca voi avea ocazia sa fiu antrenat de Dan Petrescu”, a declarat noul jucator al CFR-ului, Sebastian Mailat.

Mailat se incadreaza in noua strategie a clubului CFR Cluj, de a transfera tineri jucatori romani. In aceasta saptamana, clujenii au anunţat ca mijlocasul Valetin Costache, 19 ani, de la FC Dinamo, se va alatura echipei antrenate de Dan Petrescu, in iarna.