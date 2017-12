A dictat Becali o schimbare in timpul meciului cu Botosani? Gigi a rabufnit: "Nu va permit aceasta intrebare! Nu va intereseaza!"

FC Botosani 0-3 Steaua! Echipa lui Nicolae Dica a castigat fara prea mari emotii meciul din Moldova si este la cinci puncte in spatele liderului CFR Cluj.

In timpul partidei de la Botosani a avut loc un moment ce lasa loc de interpretari. In minutul 56 al meciului, Mihai Stoica a fost surprins cu telefonul in mana, pe banca de rezerve. Doua minute mai tarziu, Florinel Coman a intrat in locul lui Vlad Achim. Succesiunea evenimentelor i-a determinat pe multi sa se gandeasca la faptul ca Gigi Becali i-ar fi transmis lui Meme Stoica schimbarea, prin intermediul unui sms.

Patronul Stelei a intervenit la finalul meciului si a negat ca ar fi dictat ce schimbari sa se faca. Becali a punctat ca daca ar fi facut un asemenea gest, l-ar fi facut pe durata pauzei, nu in timpul meciului.

"Nu va permit aceasta intrebare. Nu va intereseaza. Problema voastra e sa comentati despre fotbal. Nu am dat niciun mesaj. Daca dau un astfel de mesaj, il dau la pauza. E o minciuna. Eu va raspund in alt mod. Am vazut de la inceput, in emisiune. Fiecare isi spune parerea. Aveti o atitudine agresiva. Il trageti la raspundere pe Duckadam. E vreo lege care nu ne lasa sa stabilim strategia clubului? E o lege care nu ne lasa sa jucam cu rezervele cu Lugano. E vina mea, nu e vina lui Dica. Nu mai sunt Steaua, sunt FCSB. Nu are cine sa se supere.

E o lege care nu permite patronului sa faca echipa, sa vorbeasca cu antrenorul? Nu am auzit asa ceva. Legile drepte sunt scrise. Nu exista legi nescrise. Ele sunt scrise ca sa le respect. Fiecare om are legea lui in casa lui", a declarat Gigi Becali la DigiSport.