A dat lovitura Becali? Noul diamant al Stelei e laudat de toata lumea. Radoi: "Eu l-am descoperit"

La doar 19 ani, Benzar are un inceput de sezon fantastic la Steaua. Acesta a dat unul din golurile victoriei de la Chiajna, iar etapa trecuta a fost la un pas sa dea golul victoriei cu CSM Iasi, dupa un sut fantastic de la marginea careului, scos cu greu de portar.

Benzar va avea ocazia sa evolueze alaturi de fratele sau, Romario, transferat de curand de la Viitorul. Acesta il poate si "intrece", fiind unul dintre cei mai laudati jucatori ai Stelei dupa ultimele meciuri.

Fostul antrenor al Stelei, Mirel Radoi, a declarat ca el l-a descoperit pe Benzar:

"Nu aveam nevoie de nicio impresie, stiam ca are multe calitati. Eu l-am descoperit si l-am transferat la Steaua dupa ce am organizat o selectie la Clinceni, in momentul care am semnat cu Steaua ca antrenor", a spus Radoi pentru eusunt12.ro.

Cota de piata a lui Daniel este de doar 100.000 de euro, insa va creste considerabil daca va continua sa joace pentru Steaua in campionat si in cupele europene.