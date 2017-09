A crescut pretul lui Alibec! Becali a anuntat cat costa atacantul Stelei dupa evolutia geniala de aseara

Steaua a batut Plzen cu 3-0.

Steaua a batut cu 3-0 dupa golurile lui Budescu, de doua ori, si Alibec. Acesta din urma a oferit o pasa geniala la golul al doilea al lui Budescu, avand una dintre cele mai bune evolutii de cand a venit la Steaua.

Becali a fost la un pas sa il vanda la Watford pentru 10 milioane de euro in ultima zi de transferuri insa nu a mai avut timp sa faca transferul. Becali spune ca pretul lui Alibec va fi de 15 milioane de euro in urmatoarea perioada de transferuri:

"Daca mai joaca bine si da goluri o sa cer 15 milioane pe Alibec. Important e ca Dica s-a calificat si a facut reteta financiara. Nu ii mai poti zice nimic. E adevarat, suntem la 4 puncte de locul 1.", a spus Becali la Pro X.

Patronul Stelei a recunoscut ca jucatorii se gandesc numai la transferuri afara si la bani:

"Ei joaca bine ca se gandesc la transferuri in strainatate pe bani multi. Tot la bani le sta gandul, numai la asta se gandesc. Le-am dat prima, nu va zic cat costa punctul ca vreau sa castigam toate meciurile. Vreau sa iau 600.000 de mii in ultima etapa, ca azi am luat banii astia.

Noi am avut doi jucatori de baza care nu au jucat azi. Vem primavara europeana de pe primul loc si vrem 6 ori 6, 3,6 milioane numai din prime de meci. Vreau numai victorii.", a adaugat Becali.