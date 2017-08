A cantat "Steaua e numai una", a purtat sort cu Steaua dar se jura: "Nu tin cu Steaua" :)) De ce a dat Calintaru scarita din penalty, in minutul 96, cu Steaua

Steaua - Sporting Lisabona se vede la ProTV, miercuri de la 21:45

Steaua putea pierde 2 puncte in meciul de sambata seara cu Juventus Bucuresti. Echipa lui Oprita a primit penalty in minutul 95, insa Calintaru a ales sa trimita o scarita direct in bratele lui Nita.

Acesta a declarat dupa meci ca dadea scarita cu oricine, la primul penalty executat, in acest campionat:

"Asa mi-a intrat mie in cap. Mi-am propus, la inceputul campionatului, ca la primul penalty pe care il voi executa sa bat asa. Nu conta ca era cu Steaua, cu Dinamo, cu Sepsi. Nu sunt niciun stelist! La petrecerea aia, cu Torje, eram un pusti, acum 9 ani. Ne-am prostit si noi cu maneaua aia cu "Steaua e numai una". Iar in poza care a aparut acum, nici nu stiu cum de aveam sortul ala cu Steaua", a spus Calintaru pentru Gazeta.

Acesta a avut o alta declaratie, la fel de interesanta. Fundasul de la Juventus Bucuresti nu se uita la fotbal la TV: " Nu ma uit, nu-mi place! Prefer sa vad un film, sa fac altceva. M-am uitat odata la un meci al Barcelonei, cu Messi, cu Neymar, cu Suarez. Când vezi ce fac ei, iti vine sa te lasi de fotbal! Asa ca nu ma uit.", a spus Calintaru.