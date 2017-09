FA-BU-LOS! Un nou episod din serialul dramatic "NUMAI in Romania!" De ce a disparut numele PANDURII de pe noul stadion din Tg. Jiu

Nmele clubului Pandurii, format din scaune albe in noua tribuna a stadionului din Tg. Jiu, a disparut peste noapte.

Compania Nationala de Investitii a explicat ce a determinat autoritatile sa ia aceasta decizie. Constructorul a fost nevoit sa inlocuiasca pe cheltuiala proprie scaunele albe pentru ca nu erau prevazute in documentatia tehnica! :))

"Scaunele albe din tribuna stadionului Municipal care formau numele echipei Pandurii au fost inlaturate pentru ca nu erau prevazute in documentatia tehnica avizata. Aceasta masura a fost dispusa in urma verificarii stadiului lucrarilor efectuate de reprezentantii CNI", a explicat Compania de Investitii pentru ziarul Pandurul. Antreprenorul va suporta in totalitate cheltuielile de inlocuire.

Noul stadion al Pandurilor va fi gata in aceasta toamna si a costat 21,8 milioane de euro.