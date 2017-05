VIDEO FA-BU-LOS! Aroganta lui Becali pentru Champions League! Steaua se antreneaza intr-o baza SF pentru un vis URIAS de 20 de milioane

Dica isi incepe viata la Steaua cu un cantonament de 5 stele!

"KOD ROSU IN RING" Cristian Ciocan isi apara centura in direct la Sport.ro, vineri de la 22:00 Ultima sansa la un trofeu pentru Craiova! Joi, 20:30: Voluntari - Craiova, in direct la sport.ro!

Steua merge la Šamorín, in Slovacia, pentru primul stagiu de pregatire al verii. In resortul de 5 stele aflat la 20 de kilometri de capitala Bratislava, jucatorii vor face primele acumulari fizice alaturi de Dica si de staff-ul sau si vor juca un meci amical. Restul partidelor de verificare sunt programate in cantonamentul din Olanda.

La X-Bionic Sphere Steaua va beneficia de lux absolut. Baza de peste 100 de hectare ofera cele mai bune conditii pentru pregatirea sportivilor de top. Stelistii se pot antrena atat cu staff-ul propriu, cat si alaturi de expertii centrului, care pun la dispozitie aparatura la standardele cele mai inalte pentru nu mai putin de 27 de sporturi olimpice. Baza are si un stadion propriu de 5000 de locuri cu iarba naturala omologat de FIFA, cinematograf, restaurante si mai multe centre de recuperare.

La Šamorín, Steaua sta de pe 9 pana pe 22 iunie. Urmeaza o pauza de 3 zile la Bucuresti, apoi al doilea turneu, intre 25 iunie si 6 iulie, la Apeldoorn, in Olanda. Testele din aceasta vara vor fi anuntate de Steaua la inceputul saptamanii viitoare. Dica isi doreste adversari cat mai puternici care sa-l ajute la pregatirea a doua tururi extrem de grele pentru calificarea in grupele Champions League.