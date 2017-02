"A acceptat riscul asta cand a plecat la Steaua!" Cum au DISPARUT cele 50 mil euro la care visa Becali

Mai multe cluburi se bat pentru titlu in 2017 in Romania, dar viitorul apartine unui singur nume.

Marcel Coras crede ca Hagi are marele avantaj al Academiei si declara ca Romania trebuie sa construiasca alte 20 de academii similare daca vrea ca fotbalul sa traiasca si in viitor.

Acesta da cateva exemple de succes din Romania in momentul asta:

"Ar trebui sa construim vreo 20 de academii ca a lui Hagi, dupa parerea mea. Ar trebui sa existe o lege a sportului care sa atraga investitorii."

"Urmaresc Liga I, meciurile echipei nationale, fotbalul international si meciurile echipelor romanesti in cupele europene, dar sunt mahnit de nivelul fotbalului romanesc."

"Academia lui Hagi este investitie facuta cu cap, in care s-au investit atat bani cat si suflet, nu are cum sa nu dea roade in timp."

"Atletico Arad este foarte bine organizat, organizare care se vede si la nivelul formatiei de Liga a II-a, UTA Batrana Doamna."

De la UTA, Steaua l-a luat pe Dennis Man, care intre timp a disparut din echipa lui Reghe, fiind mereu lasat pe banca sau in afara lotului. Cand l-a adus, Becali i-a pus o clauza de 50 de milioane de euro:

"Dennis Man a plecat la Steaua si a acceptat ideea riscului de a nu juca, dar sunt sigur ca Reghecampf ii va da si lui sansa sa joace.", a mai declarat Coras la Sport Total FM.