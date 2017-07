5 concluzii dupa prima etapa. De ce au nevoie Dica, Contra si Dan Petrescu pentru titlu si cine poate fi "noua Viitorul"

Citeste 5 concluzii dupa prima etapa din Liga I.

Prima etapa din Liga I a aratat mult mai bine decat sperau fanii. Daca in ultimii 2 ani s-a pronosticat un succes fara probleme al Stelei, care venea dupa 3 titluri consecutive, anul acesta sunt cel putin 3 echipe care pornesc cu sanse egale.

Pe hartie, Steaua, Dinamo, CFR, Viitorul si Craiova se bat la titlu, insa ultima a fost destabilizata azi, cand l-a vandut pe Ivan in Rusia. Oltenii si-au pierdut unul dintre motoarele echipei, Baluta ramanand sa faca singur treaba in atac.

Nici Viitorul nu pare in stare sa isi apere titlul, chiar daca a trecut de Gaz Metan cu 3-0. Echipa lui Hagi a aratat teribil cu Voluntari si, fara transferuri de rasunet in aceasta vara si cu cateva plecari pe lista (Hagi a declarat dupa meciul cu Gaz Metan ca "vor fi iesiri"), Viitorul nu pare in stare, cel putin deocamdata, sa lupte la titlu. Singura sansa ar fi, ca si anul trecut, inconstanta echipelor din varf.

Iata mai jos 5 concluzii dupa prima etapa din Liga I

1. Dica are nevoie de fundasi

Steaua a avut momente bune dar si momente mai putin bune cu Voluntari. Chiar daca a fost o echipa mica anul trecut, Voluntari a aratat de ce a castigat Cupa si a dominat apoi campioana Viitorul in Supercupa.

Noul antrenor al Stelei a venit cu cateva idei ofensive, echipa atacant mai mult pe flancuri si aducand mai multi oameni in careu, insa Dica are si o echipa mult peste ce au avut ultimii antrenori ai Stelei.

Cel mai mare plus al lui Dica pare a fi faptul ca nu face erorile lui Reghecampf, care nu trimitea mereu cea mai inspirata echipa in teren, foarte multi jucatori evoluand pe posturi improvizate.

Lui Dica ii trebuie insa cel putin un fundas central, daca nu doi, Larie si Balasa aratand cu Voluntari ca inca nu sunt sudati. De asemenea, Ovidiu Popescu pare, ca si sezonul trecut, un jucator supraestimat si impus cu forta in echipa de Gigi Becali.

Daca rezolva problemele in defensiva, lui Dica ii vor rezolva probleme in atac "stelarii" Budescu, Alibec, Teixeira, Gnohere si, surprinzator, Denis Man.

2. Contra are nevoie de liniste

Dinamo nu a impresionat dar nici nu a dezamagit cu Juventus. Echipa lui Contra sufera evident de lipsa de omogenitate, antrenorul cainilor preferand sa foloseasca un singur jucator in prima echipa din cei transferati in acesta vara, si asta s-a vazut, jocul cu Juventus, o echipa modesta, fiind echilibrat pana in momentul eliminarii lui Mihaescu, in minutul 53.

Echipa lui Contra are insa potentialul de a se bate la titlu, singura problema a lui Contra fiind, ca de obicei la Dinamo, linistea oferita de conducere. Mutu a venit la Dinamo cu armele scoase la Andone insa s-a dovedit a fi un aparator (ce ironie) perfect pentru prietenul sau Contra.

O alta problema pentru antrenorul lui Dinamo o reprezinta relatia cu galeria, care poate degenera oricand dupa o serie mai putin buna de rezultate. De altfel, lui Andone i s-a cerut demisia sezonul trecut la primul meci pierdut.

Singurul semn de intrebare pentru Dinamo il reprezinta transferurile din aceasta vara, cat de repede pot intra in joc si ce plus pot aduce Albin, Anton, Salomao (modest la primul meci), Katsikas si ceilalti.

3. Petrescu are nevoie de timp

CFR-ul a aratat cel mai prost din echipele cu pretentii la titlu. Dan Petrescu are o super echipa insa, cu Hoban, Deac, Culio, Nistor si Bokila la dispozitie, insa nivelul de omogenitate al echipei este unul foarte, foarte scazut.

Clujenii au jucat doar 25 de minute cu Botosani, dupa care au fost dominat de moldoveni. Nu doar ca nu leaga relatiile de joc intre ei, dar clujenii nu au aratat prea bine fizic. De altfel, Petrescu a si spus ca va fi greu sa faca echipa sa joace la inceput de sezon deoarece majoritatea jucatorilor au fost "adusi de pe plaja".

Daca va reusi sa faca echipa sa joace legat in urmatoarele 3 etape, Petrescu are sanse la titlu. Altfel, se vor gasi in situatia de a recupera multe puncte in retur.

4. Voluntariul arata de play off

Echipa lui Niculescu a aratat foarte bine in sezonul finalului trecut si si mai bine in startul de sezon. Egalul cu Steaua nu ar fi fost o intamplare, daca Man nu o baga in poarta in prelungiri.

Voluntari are un lot foarte bun si subestimat, cu Marinescu, Balan, Lazar si Maftei ce ofera si siguranta in defensiva, si calitate in atac. Echipa lui Niculescu, foarte bine pregatita tactic cu Steaua, poate fi noul Viitorul daca reuseste sa profite mai bine de ocaziile create.

Ilfovenii au reusit sa domine Viitorul si sa joace de la egal la egal cu Steaua, parand sa aiba asigurat un viitor in play off anul acesta.

5. Principalele candidate la retrogradare

Chiajna, Juventus, Gaz Metan si Sepsi sunt clar echipele care se bat la retrogradare in acest sezon. Nou promovatele din Bucuresti si Sf Gheorghe nu au o calitate tehnica foarte buna. Echipa lui Oprita a impresionat prin daruire, insa la executii tehnice, de la preluari la pase si la suturi, echipa este deficitara.

Cele 4 se vor bate cel mai probabil la retrogradare, mai ales ca Botosani, Iasi si Timisoara par sa aiba echipe ce nu vor avea emotii in play out.