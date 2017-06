4stra Giurgiu. Al patrulea transfer facut de giurgiuveni pentru Edi Iordanescu: a semnat un fost vicecampion

Astra Giurgiu continua sa perfecteze transferuri. Oficialii formatiei giurgiuvene au reusit sa faca a patra mutare a verii.

Dupa Mrzljak, Erico da Silva si Marquinho, giurgiuvenii au luat si un roman. Fundasul Florin Bejan, in varsta de 26 de ani, a semnat cu Astra!

Bejan vine la Astra din postura de jucator liber de contract, dupa ce si-a incheiat socotelile in Polonia, cu Cracovia. Acesta a mai jucat in Romania la ASA Targu Mures, fiind vicecampion in urma cu doi ani.

Florin Bejan a fost crescut de Steaua, dar ulterior a trecut pe la Viitorul, inainte sa se faca remarcat la ASA Targu Mures.

In cea mai buna parte a carierei sale, Bejan a fost evaluat la 1.5 milioane euro.