4000 de euro punctul numai sa bata Steaua! Prime speciale la Iasi inaintea derby-ului cu liderul din Liga 1

Sefii Iasiului vor sa-i motiveze pe jucatori inaintea meciului care ii poate aduce din nou in lupta pentru play-off!

Pentru fiecare punct castigat contra echipei lui Dica, jucatorii vor primi 4000 de euro pe care sa-i imparta in vestiar. In cazul unei victorii, fiecare fotbalist se va alege cu aproape 800 de euro. Un punct nu le va baga in buzunare mai mult de 300.

"In tur, am acordat 4000 de euro intregii echipe pentur fiecare punct obtinut cu FCSB si Dinamo. Reteta a functionat, am obtinut 4 puncte din cele doua meciuri. Am propus sa aplicam aceeasi masura si acum, mai ales ca aceste dispute pot fi decisive si pentru obiectivul nostru", a explicat presedintele Iasiului, Adrian Ambrosie.

Poli Iasi e pe 9 in Liga 1, la 4 puncte de locul 6, ocupat acum de Astra. Steaua e lider cu 38 de puncte, unul peste CFR si 5 deasupra Craiovei.