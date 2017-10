4 jucatori impusi de Becali in prima echipa. "Degeaba zic eu ca sunt Mbappe daca lumea nu ii vede pe hipodrom"

Dica are o misiune dificila la Steaua :)

Daniel Benzar, Dennis Man, Florinel Coman si Florin Tanase sunt jucatorii pe care Becali ii impune in echipa lui Dica. Patronul Stelei a spus ca nu i-a transmis lui Dica sa ii foloseasca titulari, insa i-a "sugerat" ca trebuie sa ii bage in teren.

"Eu degeaba am jucatori de calitate, ca trebuie sa ii vada lumea pe hipodrom, sa ii vada cum alearga ca sa poti sa scoti bani pe ei. Ca daca nu ii vede nimeni, degeaba ii umflu eu ca sunt ca Mbappe", a spus Becali la Digi, facand o paralela intre jucatorii sai si vanzarea de cai.

Primii trei sunt jucatori extrem de tineri, avand doar 19 ani, in timp ce Tanase are 22 de ani. Toti patru l-au costat pe Becali aproape 4 milioane de euro!

Pe langa acestia, Steaua mai are in echipa tineri pe care Becali vrea sa scoata bani in viitor, cum sunt Dragos Nedelcu, 20 de ani, Balasa, 22 de ani sau Andrei Vlad, tanarul portar adus in vara de la Craiova, care are 18 ani.