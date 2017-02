4 echipe, 3 locuri, ULTIMA SANSA | Calculele luptei DRAMATICE pentru playoff in Liga I in acest moment

Mai e o singura etapa de disputat in sezonul regulat din Liga I si 4 echipe tremura in acest moment.

Calculele simplificate din lupta la playoff arata in felul urmator:

Cu 6 victorii la rand in Liga I, Astra revine in forta si are o sansa uriasa sa prinda playoff-ul chiar in ultima clipa.

Astra a strans 38 de puncte, dupa 24 de meciuri si este pe locul 7, primul sub playoff. Avantajul Astrei este faptul ca mai are o restanta de disputat, cu CSM Iasi. Sumudica este obligat acum, daca vrea sa fie sigur de playoff, sa castige unul din cele doua meciuri ramase de disputat.

Dinamo, cu Contra pe banca, a trecut de testul dificil cu Craiova si e obligata sa bata acum in ultima etapa, la Pandurii, o misiune aparent usoara. In ultimele 5 meciuri, Pandurii a inregistrat 4 infrangeri si un egal.

Craiova si Medias au in schimb un meci direct de calificare in playoff. Craiova are nevoie de cel putin un egal si e in playoff, in timp ce Gazul trebuie sa bata.

CFR poate rata playoff-ul daca Astra bate in ambele meciuri, Dinamo si Medias castiga, iar clujenii pierd cu Viitorul.