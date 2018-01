2018, anul unui nou transfer ISTORIC? Becali sta pe un munte de bani: vitrina de aproape 300 de MILIOANE DE EURO a Stelei

2018 ar putea fi anul in care Steaua sa dea o noua mega lovitura pe piata transferurilor. Cel putin asa spune traditia.



Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV! Romania spre Euro 2020! Tragere la sorti grupele Nations League, 24 ianuarie, ora 13.00, in direct la Pro TV

In 2013, Steaua l-a vandut pe Chiriches la Tottentam pentru 9,5 milioane de euro. In 2014, Gardos a plecat la Southampton pentru 7 milioane de euro, iar in 2016 Stanciu a stabilit recordul all-time pentru Liga 1, cu transferul sau de 10 milioane de euro la Anderlecht.

Daca se va respecta traditia, Steaua ar trebui sa vanda in 2018 un fotbalist pentru o noua suma record. Si Steaua are cu ce sa atraga marile cluburi. Gigi Becali a adunat sub comanda lui Dica o parte insemnata dintre cei mai buni tineri fotbalisti din Romania. Florinel Coman, Florin Tanase, Dragos Nedelcu, Dennis Man sau chiar tanarul portar Andrei Vlad pot fi jucatori care sa umple conturile Stelei in perioada urmatoare.

Constient de valoarea tinerilor fotbalisti pe care ii are, Becali le-a fixat clauze de reziliere demne de marile campionate ale Europei. La 290 de milioane de euro se ridica totalul clauzelor de reziliere pentru cei mai buni tineri fotbalisti ai lui Dica. Este aproape imposibil ca Steaua sa il poata vinde pe Florinel Coman cu 100 de milioane de euro, spre exemplu, insa il poate vinde pe o suma care sa o depaseasca pe cea a lui Nicolae Stanciu. Iar in cazul lui Stanciu trebuie amintit ca Gigi Becali a declarat in repetate randuri ca il va vinde cu 10 milioane de euro si nu a cedat ofertelor pana nu a venit cea dorita.

Bineinteles, pentru ca Steaua sa poata trimite un jucator in Vest pentru mai mult de 10 milioane trebuie indeplinite doua conditii. Sau macar una dintre ele. Prima ar fi ca echipa lui Dica sa treaca de Lazio, primul adversar din "primavara europeana" si sa ajunga intr-o faza superioara a Europa League. A doua conditie ar fi ca Steaua sa castige titlul in Liga 1 si sa se califice si sezonul urmator in grupele unei competitii europene. Momentan, Steaua este pe locul 2 in clasament, cu 47 de puncte, la doua puncte in spatele liderului CFR Cluj.

Clauzele de reziliere stabilite de Becali pentru cei mai buni tineri jucatori din lot: