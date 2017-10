ACUM: Gaz Metan 0-1 Viitorul. GOOOOL TUCUDEAN! 19:15 CSMS Iasi - Craiova

16:17

Gaz Metan 0-1 Viitorul



Min 21: GOOOL VIITORUL! Minge miscata la corner pentru Eric, brazilianul centreaza in careu, de unde Tucudean trimite cu capul in plasa! Viitorul are 1-0!



Echipele de start



Gaz Metan Medias (antrenor Cristi Pustai): Greab - Zderic, M. Constantin, Sirghi, De Vriese - Danci, Neagu - Romeo, Olaru, Chamed - Golubovic.

Rezerve: Plesca - Curtean, Buziuc, Bic, Popovici, Manole, Khubutia.



FC Viitorul (manager tehnic Gheorghe Hagi): Rimniceanu - Lopez, Tiru, Horj, De Nooijer - Cicaldau, Mladen, Ganea - Eric, Tucudean, Chitu.

Rezerve: Buzbuchi - V. Ghita, Matan, Vina, Hodorogea, Dumitrescu, Baluta.