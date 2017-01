16:30 LIVE Steaua - Vardar Skopje, in al doilea amical al iernii: debuteaza cuplul Alibec - Gnohere

Steaua joaca astazi cel de-al doilea amical al iernii impotriva macedonenilor de la Vardar Skopje, pe care i-au mai intalnit in preliminariile competitiilor europene.

Laurentiu Reghecampf il va putea testa in premiera pe francezul Gnohere in ofensiva, "Bizonul" adus de la Dinamo neapucand sa joace in primul amical al iernii, 0-2 impotriva azerilor de la Qarabag.

Lotul Stelei in cantonamentul din Antalya

Portari: Florin Nita, Eduard Stancioiu, Ionut Poiana

Fundasi: Gabriel Enache, Gabriel Tamas, Alin Tosca, Wilfried Moke, Marko Momcilovic, Gabriel Simion

Mijlocasi: Adi Popa, Antonio Jakolis, Ovidiu Popescu, Mihai Pintilii, Muniru Sulley, Vlad Achim, Lucian Filip, William De Amorim, Fernando Boldrin, Vlad Mihalcea

Atacanti: Denis Alibec, Harlem Gnohere, Florin Tănase, Dennis Man, Alexandru Tudorie

Amicalele

Steaua 0-2 Qarabag (in primul cantonament0

24 ianuarie: Steaua - Vardar Skopje

26 ianuarie: Steaua - Terek Grozny

28 ianuarie: Steaua - Slovan Bratislava

31 ianuarie: Steaua - Wisla Krakovia

02 februarie: Steaua - Hajduk Split