11 jucatori din Liga I carora cota le-a EXPLODAT in acest an! Numele neasteptate din top

2016 a fost un an bun pentru jucatorii din Liga I.

Nume precum Chipciu, Anton si Stanciu si-au gasit cluburi in strainatate, pustii de la Viitorul au aparut la nationala, Marin, Benzar, Nedelcu si Tiru, Alibec a impresionat la Astra, ajutand-o sa prinda primavara Europeana, iar Nita a ajuns sa se bata cu Silviu Lung Jr pentru locul al 3-lea la nationala Romaniei.

In topul transfermarkt.de al fotbalistilor romani carora cota li s-a ridicat cel mai mult in acest an se afla si nume surprinzatoare, precum Moke, Mazarake sau Vasiljevic.

Iata aici topul primilor 11 jucatori: