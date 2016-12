10 DISPARITII din Romania in 2017. De la Steaua, la jucatorii de top din Liga I. La ce sa ne asteptam

2017 poate fi un an extrem de activ pe piata transferurilor din Romania, dar si in salile de judecata.

Din 2017, mai multe nume importante ar putea sa dispara din Liga I. Hagi se gandeste ca din vara sa-si vanda principalele vedete in Europa, Dinamo are planuri cu Rotariu, iar Becali spera sa scoata bani din Tosca, jucator care a fost ofertat in 2016 din Italia.

Iata 10 nume care ar putea sa "dispara" din Liga I in 2017:

1. Dorin Rotariu - Ramane unul dintre principalele produse de export ale lui Dinamo. Pana acum au existat doar zvonuri despre interesul unor cluburi din Europa pentru el, ultimul nume fiind Brugge din Belgia.

2. Adi Popa - Ii expira contractul si sunt sanse minime sa mai ramana la Steaua. Probabil va cauta sa plece intr-un campionat care, desi nu este foarte atractiv din punct de vedere calitativ, ii va oferi stabilitate financiara.

3. Alin Tosca - Exista interes fata de el si ramane o tinta atractiva din lotul actual al Stelei.

4. Romario Benzar - Prezenta la echipa nationala si meciurile bune de la Viitorul l-au propulsat in topul celor mai vanati jucatori din Romania.

5. Razvan Marin - E unul dintre cele mai importante nume ale noului val de fotbalisti din Liga I, iar Hagi ar putea incerca sa-l vanda din vara in Europa. Steaua l-ar vrea din aceasta iarna, insa pozitia Viitorului in acest moment nu recomanda intarirea unei rivale.

6. Andrei Ivan - A starnit zambete ironice dupa ce spaniolii au anuntat ca Barcelona il vrea pentru echipa a doua, dar este in continuare unul dintre jucatorii de top ai Craiovei.



7. Harlem Gnohere - Dorit de Steaua, ar putea ajunge langa Mircea Rednic, in Belgia.

8. Marius Sumudica - A anuntat ca mai ramane la Astra pana in vara, dupa care va pleca. A fost deja oferta din Turcia, insa a refuzat sa se duca acolo, din cauza instabilitatii din regiune.

9. Lucian Sanmartean - Hagi il vrea la Viitorul, insa si Razvan Lucescu l-ar dori in Grecia, la Skoda Xanthi.

10. Steaua - Scandalul cu CSA ar putea lasa Liga I fara Steaua. Momentan FC Steaua Bucuresti este numele comercial dupa care functioneaza FCSB, insa daca Armata va obtine anul viitor o decizie definitiva ca "Steaua" sa fie luata din mainile lui Becali, fotbalul romanesc va ramane cu FCSB sau "Fotbal Club Sportiv Becali", nume rostit chiar de catre finantator.