"1, 2, 3, 4, cupa si campionatul" Cum le-a urat Alibec bun venit fostilor colegi de la Astra. FOTO

Steaua a transferat jumatate de echipa de la Astra.

Alibec s-a reunit in olanda cu o mare parte din fostii sai colegi de la Astra. Budescu, Teixeira si Junior Morais sunt jucatorii ajunsi in aceasta vara la Steaua de la echipa din Giurgiu. Alibec a fost insa accidentat si nu a mers cu Steaua in primul cantonament al verii, in Slovacia. "Lotul Astra" s-a reunit insa in Olanda, acolo unde Alibec face pentru moment pregatire separata.

Steaua a transferat 7 jucatori de la Astra in ultimul an si jumatate. Boldrin a plecat insa in aceasta vara la Kayserispor.