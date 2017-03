VIDEO SENZATIONAL! KO incredibil in UFC! Si-a distrus adversarul cu un singur pumn in prima repriza

Momente spectaculoase in ultima gala UFC.

Jimi Manuwa a ridicat sala in picioare dupa ce l-a facut KO pe Corey Anderson la Londra.

Manuwa a reusit un KO senzational inca din prima repriza, cu un pumn fulgerator.

Ca sa mentina moda luptatorilor MMA care se pregatesc de lupte cu campioni din box, Manuwa l-a chemat imediat in cusca pe David Haye.

Jimi Manuwa just landed an incredible one-punch, walk-off knockout in #UFCLondon #UFC #UFCFightNight107 pic.twitter.com/Z542b5EGVN