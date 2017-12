Uriasul roman care i-a pazit spatele lui Di Caprio inainte sa joace si el in filme! Spinghel da cu pumnul in ring

Hollywood a devenit casa unui luptator oltean. Uriasul i-a pazit spatele lui Di Caprio inainte sa joace si el in filme, alaturi de Beyonce.

Filmul in care apare si uriasul din ring Radu Spinghel, The Greatest Showman, va fi lansat la sfarsitul anului in Romania si e nominalizat la Globurile de Aur.



Uriasul de 2 metri si 14 centimetri e un roman din Craiova. Joaca in filme la Hollywood si da cu pumul in Superkombat.

Olteanul a ajuns prima oara la Hollywood ca bodyguard pentru Nicole Kidman, Di Caprio si Jim Carrey.



"M-a impresionat cand l-am intalnit pe Sylvester Stallone. Am intalnit-o si pe Beyonce, e o femeie foarte, foarte ca lumea", spune el.