Un fost luptator din UFC a fost condamnat la inchisoare dupa ce a primit MITA pentru a pierde un meci in ring! Ce au decis judecatorii

Luptatorul a castigat meciul pentru care primise bani ca sa-l piarda!

Fostul luptator din UFC, Tae Hyun Bang, a fost condamnat la 10 luni de inchisoare pentru ca a primit mita de 75.000 de euro pentru a pierde un meci la UFC 79 impotriva lui Leo Kuntz. Cu un palmares de 18-10 in MMA si 2-3 in UFC, Bang a fost condamnat de catre Curtea din Seul.

Bang a castigat acel meci, insa a fost gasit vinovat pentru ca a primit mita pentru pierderea meciului, dar si pentru ca a pariat jumatate din suma primita pe victoria lui Kuntz in acel meci! Sefii din UFC au fost alertati de volumul de pariuri din acel meci si i-au avertizat pe luptatori inainte ca meciul sa inceapa iar Bang a castigat pana la urma.

Dupa meciul din 2015 Bang a primit amenintari cu moartea de la mafie, acestia pariind 1.5 milioane de euro pe victoria lui Bang in acel meci! "Aranjarea unui meci afecteaza credibilitatea sportului si, in meciurile internationale, afecteaza si credibilitatea tarii. Bang a avut obligatia de a lupta intr-un mod corect, dar a ignorat acest lucru si a avut un rol important in situatie.

Dar luam in considerare si faptul ca Bang a castigat meciul si a returnat banii ulterior" a motivat judecatorul sentinta pentru Bang.