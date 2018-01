Ti se face pielea de gaina! Moment incredibil in UFC: Paige VanZant si-a lovit atat de tare adversara incat si-a rupt mana! Fractura S-A AUZIT

Paige VanZant a pierdut meciul pentru centura UFC la categoria pana si a ajuns la spital cu mana rupta. In mod incredibil, ea si-a rupt mana in capul adversarei!

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV! Romania spre Euro 2020! Tragere la sorti grupele Nations League, 24 ianuarie, ora 13.00, in direct la Pro TV

Frumoasa, dar foarte periculoasa Paige VanZant a ajuns la spital dupa meciul din UFC cu Jessica-Rose Clark! Ea si-a lovit atat de tare adversara in cap incat si-a rupt mana!

VanZant a pierdut al patrulea sau meci in octogon. Momentul in care si-a lovit adversara in cap a fost unul socant pentru spectatorii din apropierea custii, ei auzind trosnitura.

Luptatoarea a fost operata, iar medicii i-au reparat bratul.

"Ei bine...mi-am rupt mana in prima runda. Am reusit sa termin lupta, dar voi avea nevoie de niste timp. Multumesc UFC si ii multumesc adversarei mele. Le multumesc antrenorilor si va asigur ca voi reveni mai puternica", a spus ea.

VanZant are acum un palmares de 7 victorii si 4 infrangeri.