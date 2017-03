SUPER VIDEO! Cum s-a pregatit greul Topai pentru o victorie cu cantec in gala "Visul American"

Un greu de la Superkombat nu se supara daca va obtine o victorie cu cantec duminica, la sport,ro, in gala "Visul American".

Inainte sa urce in ring, artistul Topai a cantat cu Adda. De la pian, Topai si Adda au trecut la lectia de autoaparare.



"Cele mai bune arme pe care le foloseste o femeie sunt degetele in ochi si lovitura sub centura"



Adda il sustine pe Topai in gala Superkombat "Visul American", care va fi la Sport.ro, duminica seara de la 8.



"Cred ca fetele vor si ceva mai strong asa, sa aiba incredere deplina si baza in barbatul de langa ea."