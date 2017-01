BREAKING NEWS | SOC IN SUPERKOMBAT! Un luptator roman a murit aseara intr-un accident de masina

Veste soc in lumea superkombat.

Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00!

Razvan Tiru, unul dintre cei mai promitatori luptatori din Superkombat, a murit aseara intr-un accident de maisna.

Anuntul a fost facut de Alin Huiu, media managerul Superkombat, care a postat pe contul sau de Facebook urmatorul mesaj:

"Anuntam cu regret pierderea unuia dintre cei mai promitatori luptatori din sportul de contact romanesc, Razvan Tiru, sportiv care de 8 luni facea parte din Academia Superkombat. In numele celor apropiati, va rugam sa respectati dreptul la intimitate. Ramas bun, campionule! Nu te vom uita!"

Antrenat de Doroftei, Tiru a intrat in 2016 in topul celor mai spectaculoase KO-uri din Superkombat. Vedeti in video