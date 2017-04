Ronda Rousey se marita! Cum arata barbatul care a convins-o sa spuna DA pe cea mai tare luptatoare din lume

Cea mai cunoscuta luptatoare din lume se marita.

Cea mai cunoscuta luptatoare din lume se marita cu Travis Browne, si el luptator in UFC. Cei doi s-au logodit in Noua Zeelanda, Travis cerand-o de sotie sub o cascada, intr-un peisaj foarte romantic, dupa cum au spus cei doi.

Rousey si Browne sunt impreuna de cand acesta din urma era inca insurat cu prima lui sotie, de care s-a despartit dupa ce aceasta l-a dat in judecata pentru ca a batut-o!

Ronda este cea mai cunoscuta luptatoare din lume, ajungand in doar 3 ani de la statutul de necunoscuta la una dintre cele mai cunoscute sportive din lume, rivalizand ca popularitate cu Serena Williams sau Lindsey Vonn.