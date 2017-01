Pe urmele tatalui. Fiul lui Zmarandescu si-a intrecut deja tatal la inaltime si s-a apucat de box si MMA

Fiul lui Zmarandescu s-a lasat de fotbal si vrea sa-i calce pe urme tatalui in ring! Se bate in box si in MMA! La 17 ani e mai inalt decat tatal lui.

Zmarandescu l-a trimis la fotbal pe fiul sau, numai sa nu-l vada in ringul de bataie! Doar ca fiul lui s-a plictisit repede si a dat mingea pe manusile de box.

"Stiti vorba aceea: aschia nu sare departe de trunchi. Probabil ca se arunca in neam. Tata a fost pugilist, eu am facut toata viata sport de contact, acum e randul lui", spune Catalin Zmarandescu.

"Tata este un exemplu pentru mine, vreau sa-l urmez in cariera aceasta si chiar as vrea sa-l depasesc", spune si Mihai Zmarandescu.

Zmarandescu nu lipseste de la niciun meci al fiului sau, care si-a facut si primele tatuaje.

Mihai Zmarandescu si l-a tatuat chiar pe tatal sau pe brat.

In martie, fiul lui Zmarandescu are meci pentru o centura. Acesta se pregatest in sala de la Londra a tatalui sau.

"Reusesc foarte bine sa ma detasez de faptul ca e fiul meu", mai spune Catalin Zmarandescu.