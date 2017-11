Moment fara precedent in ring! A reusit un KO DEVASTATOR, dar nu a castigat meciul! Este incredibil ce gafa i-a distrus debutul in ring

Un luptator britanic a dat un KO splendid, dar meciul a fost decis ca fiind 'no contest'.

Britanicul Ollie Flint a ajuns vedeta pe internet dupa ce si-a facut debutul in ring la gala 'Shock N Awe 26' - el l-a facut KO pe Aaron Gray cu o lovitura de picior din intoarcere cu adevarat superba! Luptatorul de 29 de ani a sarbatorit castigarea meciului insa pana la urma aceasta nu va fi in palmaresul sau.

Motivul? Repriza trebuia sa se fi incheiat de 17 secunde! O greseala de la margine a facut ca gongul de final al reprizei sa nu sune iar decizia in acest caz a fost ca meciul sa fie 'no contest'! Promotorul evenimentului a facut lumina in acest caz.

"Decizia de a intoarce rezultatul a fost luata imediat si palmaresul oficial a fost updatat in mai putin de 24 de ore. Dupa o investigatie in detaliu pentur a descoperi cum a avut loc o asemenea situatie am concluzionat ca eroarea umana a avut un rol principal" au declarat intr-un comunicat oficial.