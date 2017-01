McGregor, oprit de Politie in timp ce "se dadea" cu un McLaren de 250.000 de euro

Conor McGregor a fost oprit de polististi in timp ce "se dadea" cu un McLaren 650S pe strazile din Dublin. Acesta se bucura de noua sa masina de 250 de mii de euro, scrie presa din Insula.

McGregor, care a fost ironizat de Mayweather chiar ieri, americanul facand o aroganta pe internet la adresa acestuia si transmitand ca nu se poate bate cu "un adversar atat de slab cotat", a scapat de amenda.

Daily Mail noteaza ca McGregor a avut o discutie relaxata cu politistii care l-au oprit si a fost lasat ulterior sa plece.

UFC superstar pulled over by police in orange McLaren as Mayweather taunts him over his net worth https://t.co/sVObhreEVo