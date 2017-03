Luptatorul roman care se antreneaza prin distrugerea masinilor: "Asa fac si cu adversarii, ii mananc pe toti!"

Greul din ring, Golescu distruge masini ca sa-si termine adversarul in prima gala Superkombat din acest an.

Lui Golescu nu-i ajung antrenamentele din sala de forta. Face praf masinile si baga spaima in adversar.



"Tot ce intra in pumnii mei, distrug! Distrug masini, asta e doar incalzirea la mine. Asa o sa-mi distrug si adversarul pe 12 martie. O sa-l mananc ca pe spaghete" spune Golescu.



Prima gala Superkombat din acest an va fi la Sport.ro, duminica, pe 12 martie, de la ora 20.