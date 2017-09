Kim Kardashian de Romania o provoaca pe diva Americii! Cea mai sexy romanca din ring se antreneaza cu iubitul sau

Kim Kardashian de Romania o provoaca pe diva Americii! Iubitul romancei e luptator si isi va face debutul la festivalul de bataie din weekend.

Bogdan, greul care vrea sa faca senzatie in SuperKombat se antreneaza cu iubita lui pentru debutul in ring.



Francisca ii prezinta pe luptatori la intrarea in ring si canta in pauzele meciurilor! A invatat de la iubitul ei sa dea si ea cu pumnul.



"As provoca-o direct pe Kim Kardashian. Sunt sigura ca o pot invinge", spune ea.



Francisca si Bogdan vor face show sambata si duminica la festivalul SuperKombat de la Romexpo. Super gala Kolosii Ringului e duminica seara de la 20:00 la PRO•X