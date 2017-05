Halep, chemata la KOrida! Morosanu o pune pe Simona SEF de galerie pentru lupta EPICA de la Madrid :)

Morosanu si gladiatorul din ring o asteapta pe Halep sa fie sef de galeriae pentru cei 5 mii de romani la Madrid. Dupa gala, promit sa strige si ei pentru Halep!

Sambata, 20:00, in direct la Sport.ro: KOrida la Madrid! Morosanu se bate pentru Romania! Bucurati-va de fotbal! Joi, 22:00 Celta - Man United!

Lupta in care gladiatorul Ristea a ras de rivalul lui din Polonia a strans peste 200.000 de vizualizari in America. "Romanul asta e nebun!", s-au convins americanii dupa ce l-au vazut pe Ristea cum il invita pe polonez sa-l loveasca!



Gladiatorul din ring ii ofera revansa polonezului la Madrid, in gala in care Morosanu se va bate cu huliganul din fotbal. Morosanu o asteapta si pe Halep la gala! 5000 de romani vin sa-l sustina - sambata seara de la 8, la sport.ro!