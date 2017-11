Faza incredibila! Cum a raspuns Conor McGregor zvonurilor ca este cautat de mafia irlandeza, dupa ce ar fi batut un barbat intr-un bar din Dublin

Campionul UFC Conor McGregor a raspuns in stilul caracteristic zvonurilor potrivit carora este "vanat" de mafia irlandeza, dupa ce a batut un barbat intr-un bar din Dublin.

Conor McGregor s-a prezentat in fata unui judecator intr-un dosar in care a incalcat legislatia rutiera. Acesta a fost prins mergand cu o viteza mult peste limita si a primit o amenda de 400 de euro. La iesirea din tribunal, el a fost intrebat daca zvonurile unei neintelegeri cu mafia irlandeza sunt reale.

Presa de scandal din Irlanda a scris ca McGregor a agresat un barbat intr-un bar din Dublin, acesta din urma fiind asociat al clanului mafiot Kinahan. In urma scandalului, mafiotii i-ar fi cerut lui McGregor suma de 1 milion de euro pentru a-l lasa in pace.

McGregor pare, insa, sa nu se teama si a avut o reactie cu totul surprinzatoare la iesirea din tribunal.

"Come and get me" (n.r Veniti sa ma prindeti), a spus el.

Tony, tatal lui Conor McGregor, a negat zvonurile din presa irlandeza. "Nu este nimic adevarat", a spus el.

Totusi, politia investigheaza inregistrarile video din seara in care ar fi avut loc bataia.