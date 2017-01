EXCLUSIV "Bombardierul" Pascu a devenit coleg cu Conor McGregor. "Sper sa ajung cat mai repede in UFC"

Cel mai bun luptator de MMA din Romania a devenit coleg cu Conor McGregor.

O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00!

Ion "Bombardierul" Pascu a semnat cu sala unde se antreneaza celebrul Conor McGregor, cei doi urmand a fi colegi sub comanda lui John Kavanagh. Acesta din urma este omul care l-a dus pe McGregor de la un pusti talentat la cel mai cunoscut luptator de pe planeta.

Pascu a plecat deja in Irlanda, acolo unde va incepe antrenamentele pentru urmatorul meci: "Am inceput sa ma antrenez cu ei, am fost la finalul anului trecut la ei la sala si am facut cateva antrenamente, de luni sunt iar la antrenament, sa vedem ce se intampla in viitor. Au baieti buni in gale mari, UFC, Bellator, BAMMA, astept primul meci pe care o sa il castig, bineinteles. Scopul e sa ajung in UFC, asta imi doresc cel mai mult", a spus Pascu exclusiv pentru www.sport.ro

Sportivul de la Absoluto MMA din Bucuresti, club la care se antreneaza de mai bine de 5 ani, este considerat cel mai bun luptator de MMA din Romania, avand 15 victorii si 6 infrangeri la profesionisti. In ultimii 2 ani, Pascu a strans o colectie de 6 victorii si doar 1 infrangere.

"Este un pas inainte pentru el, va avea sansa sa isi arate calitatile la o sala cunoscuta ce are acces usor in galele mari. Sper ca dupa ce a avut prima fata in UFC, clubul nostru sa aiba si primul baiat in cea mai tare promotie de MMA din lume", a declarat Tudor Mihaita, antrenor la Absoluto Fighting Center in Bucuresti.