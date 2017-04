EMOTIONANT! Ultima poza postata de Badr Hari, cu doar cateva ore inainte sa intre la puscarie - FOTO

Superkombat "INVAZIA GREILOR", azi la Sport.ro de la 20:00

Badr Hari a intrat la puscarie luni, pentru a ispasi o pedeapsa de 7 luni de zile, primita in urma cu doi ani. Marocanul a fost condamnat pentru mai multe violente, stand 7 luni in arest si urmand se execute inca 7, din totalul de 24 de luni primite initial.

Cunoscut ca un luptator dur atat in ring cat si in afara lui, Hari si-a petrecut ultima zi inainte de a merge in arest alaturi de cainele sau, cu care s-a pozat duminica seara, cu doar cateva ore inainte de a fi inchis.